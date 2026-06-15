東京株式市場で日経平均株価が初の6万9000円台をつけました。上げ幅は一時3000円を超えました。アメリカとイラン双方が和平合意が成立したと発表したことから、日経平均株価は取引開始直後から大きく値を上げています。また、原油価格は急降下し、WTI原油先物価格は80ドルまで下落しています。