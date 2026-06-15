◇サッカー FIFAワールドカップ2026 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、勝ち点1をつかみました。一方で1点目をアシストしたMF久保建英選手が後半に負傷交代となるアクシデントがありました。後半12分、1点を先制された直後に、久保選手が左サイド深くからペナルティエリア中央に折り