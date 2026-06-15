「お気に入りの服だったはずなのに、最近なんだかしっくりこない」と感じたことありませんか？体重が大きく増えたわけではない。好きなテイストも変わっていない。それなのに、なぜか以前よりアカ抜けて見えない…。40代以降になると、「急に服が似合わなくなった」と感じる人は少なくありません。でも実は、その原因は体型だけではなく、“質感の見え方”にあることもあります。最近の大人ファッションでは、“何を着るか”以上に