彼から連絡も来るし、会う時間もある。それなのに、なぜか安心できない。そんな経験はありませんか？この場合、問題は"不安そのもの"ではなく、"不安との付き合い方"にあることが少なくありません。「最悪の結論」を先に考えている男性からの返信が少し遅いだけで、「気持ちが冷めたのかも」と感じてしまっていませんか？実際には、仕事や予定の都合であることがほとんど。それでも不安になりやすい女性は、事実を確認する前に、悪