年齢を重ねるにつれ、「体重は増えていないのに、後ろ姿が重たく見えるようになってきた」と変化を感じている人は少なくありません。実は背中の印象は、姿勢や背骨まわりの動きにも左右されます。デスクワークやスマホを見る時間が長くなると、背中は丸まりやすくなり、肩まわりもこわばりがち。その結果、後ろ姿にどこか疲れた印象が出てしまうのです。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【キャットアンドカウ】。背骨をや