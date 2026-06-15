1998年版『GTO』で鬼塚の最初の“友達”となった渡辺マサルが、28年の時を経て再び物語へ――山崎裕太が、7月20日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『GTO』(毎週月曜22:00〜)に出演する。山崎裕太○鬼塚の最初の“友達”となった生徒の1人反町隆史が主演を務める同作は、藤沢とおる氏による同名漫画が原作。元暴走族の教師・鬼塚が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマだ。6月5日からT