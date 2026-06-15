オランダ代表の胸に日本が注目サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。この試合でオランダ代表が着ていたユニホームに見えた日本への“リスペクト”に、感激の声が相次いでいる。オランダ代表選手がまとったオレンジのユニホームは、左胸に両国の国旗があしらわれたこの試合専用のもの。中継などで発見した日本