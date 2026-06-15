スポーツ報知は１５日、森保ジャパンのW杯初戦の奮闘を号外を発行して伝えた。試合終了間際の鎌田の劇的同点弾で強豪・オランダに追いついた日本。新橋、新宿などのＪＲターミナル駅付近で「後半４４分鎌田劇的ゴール」「オランダにドロー森保日本」の見出しが躍る紙面を配布。また、報知新聞東京本社のあるＪＲ両国駅周辺でも配布した。あいにくの雨模様の中、通勤、通学途中のサポーターが足を止めて号外を手に取り、熱