ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎのリーダー・宮近海斗が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。サッカー北中米Ｗ杯の日本代表にエールを送った。宮近は「Ｗ杯日本代表初戦ＳＡＭＵＲＡＩＢＬＵＥへ皆さま、共に全力のエールを届けましょう！」とメッセージ。「現地にしずやとまちゅも合流しました！いくぞ！頑張れ！日本」とつづり、グループのメンバー・松倉海斗、吉澤閑也と日本代表のユニホームを着用した３ショットも