W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2でオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。サッカー大国にリードされても追いつく戦いぶりは、ドイツにも衝撃を与えていた。グループ初戦、格上のオランダ相手にしぶとく