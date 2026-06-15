日本とドロー、オランダ側はどう見た？サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1をつかんだ試合。逆にオランダでは、元代表選手から落胆の声が上がっている。日本は2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。歓喜のシーンは後半43分。小川がヘディングシュート