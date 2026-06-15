発売前から話題になっていた【ミスタードーナツ】の新作。独特のもっちゅり食感を楽しめるシリーズとして人気を集めています。今回は実際に食べてみた、きなこ味といちご味をレポート。気になる味わいや食感をチェックしていきます。 シンプルなきなこ味から 「もっちゅりんきなこ」テイクアウト \216（税込）、イートイン \220（税込）もっちゅり食感を楽しめるドーナツ生地に、き