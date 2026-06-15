◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）久保建英が２―２で引き分けたオランダ戦（日本時間１５日）の試合後、自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございましたまだまだこっから」とつづり、次戦を見据えた。先発出場した久保は、後半２５分過ぎに相手との接触から左膝を痛めるアクシデントが発生。膝付近をさすりながら自ら交代をベンチに要求し、後半３０分に途中交