井原正巳さん（元日本代表DF／58歳）×中山雅史さん（元日本代表FW／58歳）サッカー界で1993年10月28日といえば「ドーハの悲劇」。94年W杯アメリカ大会アジア最終予選イラク戦の終了間際の失点により、ほぼ手中にしていたW杯への出場チケットが、スルリと指の間から滑り落ちた。そのドーハのメンバーから、4年後の98年W杯フランス大会に出場したのはDF井原正巳とFW中山雅史だけ。筑波大の同級生コンビの2人が、長く一緒に歩んだ