これぞ「王者」のスパートだ。【もっと読む】田中希実「もうダメかも…」 母が明かすプロ転向直後の知られざる挫折14日に行われた陸上日本選手権・女子1500メートル決勝。12日の5000メートルで大会5連覇を逃した田中希実（26）が、圧巻の走りを見せた。5000メートルではゴール直前40メートルで山本有真に逆転されたが、この日は、序盤は様子見。トラックを1周した時点で最後尾の12位だった。しかし、そこからきっかり半周