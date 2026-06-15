オランダ代表と引き分けた日本代表のパフォーマンスを評価した日本代表の国際舞台での戦いぶりに海外から注目が集まっている。現地時間6月14日、米スポーツ専門放送局「ESPN FC」は公式SNSで日本代表のパフォーマンスに言及。負傷者を抱えながらも際立つクオリティーを示したチームの充実ぶりを称賛している。日本代表は北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。強烈なインパクト