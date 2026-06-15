ポステコグルー氏が英「BBC」で解説日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。元横浜F・マリノス指揮官のアンジェ・ポステコグルー氏はこの結果を受けて、日本のポテンシャルを高く評価したうえで「日本はもっとできる」の自身の見解を明かした。日本は後半5分にセットプレーの二次攻撃からDFフィルジル・ファン・ダイクに先制