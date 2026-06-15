日本とオランダが引き分けたことで2026年北中米ワールドカップ（W杯）でアジア勢の無敗行進が続いた。15日（日本時間）、米国のダラススタジアムで行われた1次リーグF組の第1戦で日本とオランダは2−2で引き分けた。オランダがリードすれば日本が追いつくという展開だった。試合はオランダが主導権を握って攻撃したが、MF4人とDFライン5人の日本の密集守備を崩せず、両チームは得点なく前半を終えた。先制ゴールは後半序盤、オラン