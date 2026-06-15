日本ファンが試合観戦後に自ら持参したごみ袋で清掃を行う姿が北中米ワールドカップ（W杯）でも再び登場した。サッカー日本代表は15日午前5時（日本時間）、米テキサス州ダラス・スタジアムで行われた2026国際サッカー連盟（FIFA）W杯F組第1戦でオランダと対戦し、2−2で引き分けた。この日、日本ファンはオランダとの試合終了後、自ら持参した青いごみ袋を使ってスタジアム内のごみを片付けた。さらに日本ファンは、自国代表の試