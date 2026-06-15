元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が13日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。自身の子供について語った。この日市井は、東京・五反田の居酒屋でレギュラーの松岡昌宏、博多大吉と飲みつつトーク。市井はモー娘2期生として1998年5月に加入。2年後の00年5月、グループを卒業した。さまざまな話の流れで、松岡から「お子さんもいらっしゃるんですよね？」と聞かれると、市井は「います