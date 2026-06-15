ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（34）が15日までにThreadsを更新。タレントのボビー・オロゴン容疑者（60）が、知人女性に性的暴行を加えたとして同日、千葉県警に不同意性交容疑で逮捕された件をめぐり、私見を述べた。関係者によると、ボビー容疑者は4月21日午後4時から6時ごろの間に、千葉県内で知人女性を呼び出し、性的暴行を加え、同意のない性交をした疑いがある。2人に交際関係は