◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2―2オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー日本代表MF堂安律（27＝Eフランクフルト）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦・オランダ戦を終えて自身のインスタグラムを更新。2―2で引き分けた結果を受けて「大きな勝ち点1」とつづった。後半5分に先制を許した直後の同12分、MF中村敬斗が日本勢大会1号となる右足の同点弾。同19分に勝ち越されるも、終了間際の43分、