米スターバックス（スタバ）が日本事業の売却を検討していると報じられ、大きな話題となっている。売却額は4000～5000億円規模になる可能性があるとされる。 SNS には早速、「日本からスタバがなくなるってことすか！？」などと、今後について不安の声が寄せられている。しかし、スタバが日本から“なくなる”わけではなく、日本法人の株式が売却されてもブランドは残り、「スターバックスカフェ」としての営