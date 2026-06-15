【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１３日（日本時間１４日）、１次リーグＢ、Ｃ、Ｄ組の計４試合が行われた。Ｂ組では、スイス（世界ランキング１９位）と引き分けたカタール（同５６位）が初の勝ち点を挙げた。（世界ランキングは６月１１日時点）スイス１―１カタールカタールが土壇場で追いつき、引き分けた。スイスはＰＫで先制し、多彩な攻撃と厳しいプレスで優勢に試合を進めながら追加