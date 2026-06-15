三田寛子（60）が15日、インスタグラムを更新。長男中村橋之助と能條愛未との結婚式に向けた経緯を投稿した。橋之助と能條はニューオータニで結婚式、披露宴を行った。三田は「まずHPから私は亡き母の名で申し込み都内のホテルのウェディングサロンをまわって見学をして説明を受けました名前は伏せて私たちマスクとメガネでちょっと私は低めの声で怪しい雰囲気を醸しだしながら笑」と記した。その後、同ホテルでの開催が決まり