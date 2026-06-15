警察車両の赤色灯15日午前5時半ごろ、茨城県筑西市の木造平屋建て住宅から煙が出ているのを、同じ敷地内に住む住人の娘（58）が発見し、119番した。県警によると、現場から2人の遺体が見つかった。この家に住む無職酒入登さん（89）、妻の紀代子さん（85）と連絡が取れておらず、県警は遺体は夫婦の可能性があるとみて、身元の確認を進める。