イランメディアもアメリカとの戦闘終結に向けた覚書が成立したと伝えました。アメリカによる海上封鎖の解除は15日夜から始まると明らかにしています。【映像】イランメディア、覚書の成立を発表イランメディアは15日、ガリババディ外務次官の話として「覚書の文面は最終化された」と伝えました。「単なる外交成果ではなく、軍事的な成果によってもたらされたものだ」と強調しています。また、アメリカによるイラン港湾への海