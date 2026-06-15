元日向坂４８で女優の影山優佳（２５）が１５日、Ｗ杯取材の現地から日本初戦劇的引き分け後の様子を投稿し、反響を呼んだ。ＤＡＺＮの中継にブルーの代表ユニホーム、ポニーテール姿で登場した影山。ナインティナインの矢部浩之らとともに熱戦を伝えた。動画ではウエストランドの井口らとともに日本代表に拍手を送る様子を公開。カメラに向かってキュートなグータッチも披露した。コメント欄などでは「最後の笑顔の破壊力は