NHK総合が15日、生中継したFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグ、日本−オランダ戦後、現地解説を務めた本田圭佑（40）の印象的な言葉をまとめて「本田語録」としてピックアップして放送した。本田が戦術面を解説とした、以下のコメントを紹介。「（オランダの守備の）ここが、めっちゃ緩い」「11番がね、めっちゃウザいんですよ」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」さらに、面白発言も伝えた。「僕の前には、解