TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。86歳で亡くなった女優中村玉緒さんについて語った。安住アナは、この日の「ニュース関心度ランキング」の1位に玉緒さん死去の話題がランクインしたことを伝えると「私も玉緒さんとはずいぶん番組で共演しまして、いろいろな話を聞かせてもらいました」と思い出を語り始めた。続けて「パチンコが大好きで。ここの赤坂