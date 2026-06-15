日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループF初戦でオランダ代表と対戦。ダラス・スタジアムで行なわれた一戦は、２−２で引き分けた。２失点は喫したものの、前半から好セーブを連発し、チームを支えたのが守護神の鈴木彩艶だ。開始３分にオランダのドニエル・マレンにペナルティエリア内で反転シュートを打たれたが、鋭い反応で弾き出す。34分のCKの場面では、マレンの際どいヘディングシュートを防いでみせる。試合