2026年６月14日（日本時間15日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた。２度追いついてのドローは相応の価値があるはずだが、試合後、森保一監督は「勝点１では全く満足できない」とコメントした。「やはりオランダは強かったという印象です。選手たちがチーム一丸となって、タフに粘り強く最後まで戦い抜いて、気持ちを切らさずに二度追いつきました。自分たちがしっかりとパ