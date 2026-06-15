現地６月14日、北中米ワールドカップのグループF第１節で、強豪オランダ代表は森保一監督が率いる日本代表と対戦。２−２で引き分けた。序盤からボールを握ってゲームを進めたオランダはスコアレスで迎えた50分、セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクがヘディングシュートを決めて先制。しかしその７分後に中村敬斗に右足のシュートでネットを揺らされて同点とされる。64分にはクリセンシオ・サマービルの鮮や