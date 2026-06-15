森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦。粘り強く戦い続け、２−２で引き分けた。前半はスコアが動かず、０−０で折り返すと、後半開始直後の50分に失点。しかし、57分に中村敬斗が強烈なシュートで同点弾を奪取。さらに64分に再び被弾するも、土壇場の89分に小川航基のヘッドから、最後は鎌田大地が押し込み、勝点１をもぎ取った。森保ジャパ