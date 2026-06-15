山形市によりますときょう午前７時３５分ごろ、山形市菅沢の雑木林でクマが目撃されました。 クマは１頭で体長およそ１メートル。菅沢公民館から西におよそ２００ｍの場所でした。 近くには住宅街もあり、市が注意を呼び掛けています。