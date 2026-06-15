日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ第１節でオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。２−２のドローに持ち込んだ。50分に先制された日本は57分に中村敬斗が同点ゴールを決める。64分に勝ち越されたものの、89分に鎌田大地が同点弾を挙げて、貴重な勝点１をモノにした。心配なのは久保建英の状態だ。71分にデンゼル・ドゥムフリースから激しいタックルを受けて左膝あたりを負傷。足を引きずり