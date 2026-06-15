日本代表は６月15日、北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦。試合は２−２のドローで決着した。よく追いつけたとは思うよ。相手が５バックに切り替えて守りに入ったあたりで、ビハインドの日本はフォワードを増やして攻撃的になった。それ自体は悪くない。ブラジル戦と似ていたよね。追い込まれてから人数を増やして、なんとかした。でも考えてほしい。前半から、あの後半のサッカーができない