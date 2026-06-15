久保は相手ディフェンスの激しいチャージを受け、負傷交代となった(C)Getty Images現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦、日本代表はオランダと対戦し2−2と引き分け。勝ち点「1」の好スタートを切った。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見るただ今後の戦いに向け心配な様子を見せたのは久保建英だった。後半25分