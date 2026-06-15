小川のヘッドが炸裂して同点に持ち込んだ日本だが、この試合では1度のリードも奪えなかった(C)Getty Images強敵に屈せず、2度のビハインドを追いついた日本。そんなサムライたちの“執念”が、世界を驚かせた。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの初戦で、日本代表はオランダ代表と対戦。緊張感のある駆け引きが続く中で、互いに点を奪い合って2-2のドロー決着となった。【動画】中村敬斗の右足！小