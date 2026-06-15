高市首相は15日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が成立したとの発表を受けてSNSを更新し、「事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」と反応しました。高市首相は日本時間午前8時40分頃、Xを更新し「これまで我が国は、事態の沈静化が一刻も早く実際に図られることが最も重要との立場から、積極的な外交努力を行ってきた。こうした観点から、今回の覚書の合意を、事態の収束に向けた大きな一歩として歓迎する」と投