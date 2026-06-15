東京株式市場で日経平均株価は一時、今月3日につけた取引時間中の最高値6万8786円を上回りました。上げ幅は2800円を超えています。アメリカとイラン双方が和平合意が成立したと発表したことから、日経平均株価は取引開始直後から大きく値を上げています。