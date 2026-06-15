今年のセ・パ交流戦の成績は１５日現在、３試合を残してパが６３勝でセが３８勝、４つの引き分けと、すでにパ・リーグの圧勝が確定している。この２年間で一気に開いた数字は真の実力差と言えるのか。デイリースポーツ評論家の野田浩司氏は「力勝負の戦いにセが押されている」と語り、来年度からセ・リーグで採用される指名打者制（ＤＨ制）の効果に注目する。◇◇昨年がパの６３勝、セの４３勝で２つの引き分けだか