6月9日にご成婚33年を迎えられた天皇陛下と雅子さま。幾多の節目を共に歩むなかで、喜びも困難も分かち合いながら支え合ってこられたおふたり。そこには、言葉では語り尽くせぬ絆と、年月をかけて慈しみ育まれてきた“夫婦のかたち”があった。【写真】愛子さま出産後初の会見で、涙で言葉を詰まらせた雅子さまの背中に、陛下(当時、皇太子)が優しく手を添えられたシーン結婚の儀には、沿道に約19万人が詰めかけたそんなおふた