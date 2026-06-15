5月19日、米ワシントンの連邦議会で公聴会に出席する共和党のマコネル上院議員（AP＝共同）【ワシントン共同】米共和党重鎮のマコネル上院議員（84）が14日、入院した。マコネル氏の事務所は声明で「治療を受けている」としたが、病名や容体は明らかにしなかった。米メディアが伝えた。マコネル氏は11月の中間選挙には出馬せず、27年1月の任期満了で引退する意向を表明している。マコネル氏は南部ケンタッキー州選出で、1985年