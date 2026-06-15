宝塚記念を連覇したメイショウタバル（牡5＝石橋）は激闘から一夜明けた15日、栗東トレセンの厩舎で静養した。上籠助手は「（当日の）午後9時ぐらいに帰ってきた。ケロッとしている。レース後は疲れている感じもあったけど、今は普段と変わりない」と報告。無事に送り出すという大役を務めあげ、「ホッとした。調教では100点を取れたけど、競馬で0点にならないでくれと願っていた。言うことがない競馬。豊さんと馬が噛み合って