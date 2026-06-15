サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は日本時間１４日、グループリーグＣ組のスコットランド−ハイチが行われ、スコットランドが１−０で勝利した。粘り強い守備でリード守り切るスコットランドが接戦を制し、３６年ぶりの白星を手にした。２８分にサイド攻撃からのこぼれ球をマギンが蹴り込んで先制し、粘り強い守備でリードを守った。５２年ぶり出場のハイチは後半に攻勢を強め、相手ゴールを脅かしたが、最後