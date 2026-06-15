北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本がオランダに２―２で引き分けて貴重な勝ち点１を手にした。元日本代表ＭＦ本田圭佑（４０＝ジュロン）のオンリーワンの解説が、早くも２０２６年の新語・流行語大賞にノミネートされる見方が広がっている。前回カタール大会で「ＡＢＥＭＡ」の解説を務めた本田は、この日のＮＨＫ中継に登場。日本代表選手を「さん付け」するなど独特な解説ス