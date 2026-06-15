Appleは2015年10月13日に登場したiMacで従来のsRGBより広い色域を表示できるP3対応ディスプレイを採用しました。広色域ディスプレイではAdobe RGBがよく知られているにもかかわらずなぜAppleがDCI-P3系の色空間を採用したのかを、写真や色管理を扱うサイト「Astramael」が2015年10月19日に公開した記事で実写サンプルや色域図を使って分析しています。The Wide Gamut World of Color - iMac Editionhttp://www.astramael.com/1色域