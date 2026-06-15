◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランキング８位のオランダ代表は、同１８位の日本代表に２度追い付かれて２―２で引き分け、勝ち点１ずつを獲得した。オランダは、代表通算５５ゴールのＦＷデパイ（コリンチャンス）がベンチスタートで、後半２５分から出場するもノーゴール。前日会見で「メンフィス（デパイ）は先発から出ることはできると思う。体力、フィットネ