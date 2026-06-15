◆新日本プロレス「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」（１４日、大阪城ホール）観衆６８９０新日本プロレスは１４日、大阪城ホールで「ＤＯＭＩＮＩＯＮ６．１４ｉｎＯＳＡＫＡ‐ＪＯＨＡＬＬ」を開催した。メインイベントのＩＷＧＰヘビー級選手権試合は、挑戦者・辻陽太が２４分３２秒、ファイヤーブラスターで王者・カラム・ニューマンを破り王座を奪還した。新技でニューマンを沈